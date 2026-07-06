Sadie Sink deja Stranger Things por el teatro y Marvel: 'siempre será prioridad'

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A los 24 años, la actriz texana Sadie Sink reflexiona sobre su paso de “Stranger Things” a los escenarios de Broadway y el West End, su incorporación a la película de Marvel “Spider‑Man: Brand New Day” y su compromiso permanente con el teatro, pese a los retos climáticos de Londres y la exposición mediática.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/07/2026 09:19 AM.
En Espectáculos y editada el 06/07/2026 01:14 PM.