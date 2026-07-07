¿Reconciliación? Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann responden con un enigmático “¿Y si sí?”

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La expareja, divorciada desde 2020, fue captada llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras un viaje a Italia. La coincidencia despertó especulaciones sobre una posible segunda oportunidad sentimental, aunque ambos esquivaron la pregunta con humor y sin confirmar nada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/07/2026 09:29 AM.
En Espectáculos y editada el 07/07/2026 09:53 AM.