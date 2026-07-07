¿Reconciliación? Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann responden con un enigmático “¿Y si sí?”

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a ser el centro de la conversación mediática al ser vistos juntos en la zona de llegadas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de un viaje a Italia que había generado gran expectativa entre sus seguidores.
La pareja, que anunció su divorcio en 2020, fue interrogada directamente sobre la posibilidad de una reconciliación. Ni Derbez ni Ochmann confirmaron ni negaron los rumores; en su lugar, respondieron con humor, desviando la conversación hacia la reciente derrota de la Selección Mexicana en el Mundial.
Durante la entrevista, los reporteros bromearon con la frase “Corazón apachurrado también”, a lo que Derbez replicó: “Venimos llorando. Por eso traemos lentes”. La actriz también comentó, entre risas, “¿Cómo saben? ¿Qué fue en Italia?” al referirse a la minuciosa vigilancia de sus seguidores en redes sociales.
El punto álgido de la entrevista llegó cuando Derbez, en tono jocoso, señaló: “Es que todos parecen del FBI, de verdad. Ustedes también parecen del FBI”. Ante la insistencia de la prensa, añadió: “¿Y si sí?”.
Los indicios que alimentaron la especulación surgieron días antes del regreso. El 30 de junio, Derbez compartió imágenes de una cena en Italia; horas después, Ochmann publicó fotos y videos desde la Costa Amalfitana y un hotel en Amalfi. Posteriormente, ella mostró un gelato en Ravello y él apareció en Roma, coincidencias que los fanáticos interpretaron como una posible cita.
Aunque ninguno de los dos publicó fotografías juntos ni confirmó que viajaron como pareja, la coincidencia de tiempo y lugar fue suficiente para que las redes sociales iniciaran una ola de teorías sobre un posible reencuentro sentimental.
La cercanía entre ambos también se refleja en la pantalla grande: ambos protagonizan la película “Hasta el Fin del Mundo”, su primer proyecto conjunto después del divorcio, que se estrenará el 23 de julio. En la presentación, Derbez habló sobre la evolución de los vínculos y la transformación de las relaciones a lo largo del tiempo, generando nuevas interpretaciones entre sus seguidores.
Por el momento, la pareja mantiene el misterio. Las imágenes en Italia, su llegada simultánea al aeropuerto y la frase “¿Y si sí hay una reconciliación?” siguen alimentando la conversación, sin que ninguno haya confirmado una nueva etapa sentimental.