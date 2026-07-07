Alejandro Marcovich, ex-Caifanes, vuelve a casa tras superar un grave ACV: está estable

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El exguitarrista de Caifanes, Alejandro Marcovich, fue dado de alta y trasladado a su domicilio después de superar un accidente cerebrovascular que lo mantuvo en coma. Su esposa, Gabriela Martínez, asegura que muestra “muchas ganas de vivir”, aunque aún presenta inflamación cerebral y dificultades de lenguaje.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/07/2026 02:43 PM.
En Espectáculos y editada el 07/07/2026 02:58 PM.