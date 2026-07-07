Alejandro Marcovich, ex-Caifanes, vuelve a casa tras superar un grave ACV: está estable

Alejandro Marcovich, reconocido exguitarrista de la legendaria banda Caifanes, abandonó el Hospital General de México el pasado viernes tras una breve estancia en coma provocada por un accidente cerebrovascular (ACV). La decisión de los médicos de darlo de alta se basó en la mejoría observada y en el riesgo de contraer infecciones intrahospitalarias.
Según declaró su esposa, Gabriela Martínez, en una entrevista concedida a Ventaneando, el músico “tiene muchas ganas de vivir” y se encuentra bajo cuidados médicos personalizados en su domicilio. “Está delicado, pero estable. Salió de peligro después de los momentos críticos causados por el derrame. Afortunadamente, ayer pudimos trasladarlo a casa con todos los cuidados necesarios”, afirmó Martínez.
Durante su internación, el personal de salud calificó a Marcovich como “el milagro” por haber sobrevivido a una cirugía invasiva y a una neumonía derivada de la intubación. Aunque aún no está plenamente consciente, reconoce a su familia y logra emitir sonidos al golpear levemente con los pies y las manos.
El exintegrante de Caifanes presenta inflamación cerebral y dificultades en el área del lenguaje, lo que le dificulta expresarse y reconocer a personas fuera de su círculo familiar. Los médicos continúan evaluando las secuelas temporales y permanentes del ACV.
El episodio que desencadenó el derrame ocurrió mientras Marcovich se encontraba en su casa, después de cocinar y concluir una jornada de trabajo. Según relató su esposa, el músico comenzó a sentir “algo raro”, se recostó, y a los diez minutos emitió un fuerte grito antes de perder el conocimiento. La ambulancia llegó rápidamente y lo trasladó al hospital.
Las autoridades médicas continúan monitoreando su evolución y esperan que, con el tiempo, el artista recupere mayor capacidad comunicativa y cognitiva. Se espera una actualización de su estado en los próximos días.