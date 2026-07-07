Andrea Chaparro revela que es bisexual y habla del apoyo de su padre Omar Chaparro

Durante su participación en el pódcast Aquí no pasa nada, conducido por Isabel Fernández, la actriz mexicana Andrea Chaparro reveló públicamente que es bisexual. La confesión surgió como respuesta directa a una pregunta de la conductora sobre la orientación sexual de los invitados, y la joven respondió sin titubeos, explicando que desde pequeña había comprendido su atracción tanto por hombres como por mujeres.
Tras la revelación, la conductora comentó con humor la reacción del padre de Andrea, Omar Chaparro, y la conversación derivó en una anécdota sobre el cambio radical de look de la actriz. Andrea recordó que, a los 18 años, decidió cortarse el cabello muy corto, lo que despertó la curiosidad de su padre. Omar le preguntó directamente si el nuevo estilo tenía alguna relación con sus preferencias, aunque la actriz no profundizó en los detalles.
Andrea subrayó que la conversación con su padre no fue incómoda; por el contrario, describió el momento como una muestra de apoyo y de curiosidad paternal, sin que se generara ningún conflicto. La actriz enfatizó que nunca pasó por un proceso complicado para definir su orientación sexual, pues siempre supo que podía sentirse atraída por ambos géneros.
Con 24 años, Andrea Chaparro ha construido una carrera propia en la industria del entretenimiento. Nacida el 26 de enero de 2002 en Chihuahua, se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y alcanzó reconocimiento internacional por su papel de María José “MJ” en la serie de Netflix Rebelde. Además de la actuación, ha incursionado en la música y las artes plásticas, consolidándose como una artista polifacética.
La revelación de Andrea se suma a un creciente número de figuras públicas mexicanas que comparten abiertamente su identidad LGBTQ+, contribuyendo a la visibilidad y al debate social sobre la diversidad sexual en el país.