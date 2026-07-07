Andrea Chaparro revela que es bisexual y habla del apoyo de su padre Omar Chaparro

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La actriz Andrea Chaparro confesó su bisexualidad en el pódcast 'Aquí no pasa nada' y describió la reacción de su padre, Omar Chaparro, incluyendo una anécdota sobre su nuevo corte de cabello.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/07/2026 09:20 AM.
En Espectáculos y editada el 07/07/2026 11:03 AM.