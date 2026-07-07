Eduin Caz cumple el sueño de su abuelo al llevarlo a ver a México en el Mundial

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El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, compartió en redes un emotivo video junto a su abuelo Rafael Cazares durante el partido México‑Inglaterra del Mundial 2026, cumpliéndole el deseo de ver a la Selección en vivo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/07/2026 09:05 AM.
En Espectáculos y editada el 07/07/2026 09:25 AM.