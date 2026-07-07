Eduin Caz cumple el sueño de su abuelo al llevarlo a ver a México en el Mundial

En medio de la eliminación de México ante Inglaterra, la escena que más conmovió a usuarios de Twitter y TikTok fue la del cantante Eduin Caz, integrante de Grupo Firme, acompañando a su abuelo Rafael Cazares al Estadio Azteca para vivir el partido del Tri.
El artista publicó una serie de fotografías y un video donde se le ve abrazando a su abuelo mientras ambos celebran cada jugada del encuentro. En la primera imagen, Rafael extiende la mano hacia la cámara, con el fondo de las banderas de México e Inglaterra ondeando sobre la cancha de Santa Úrsula. En el clip, Eduin sostiene la mano izquierda del anciano y lo ayuda a ponerse de pie, mirándose a los ojos en un gesto que ha sido descrito como “enternecedor”.
En la descripción del post, el cantante expresó su alegría y lamentó la derrota: “Que no se logró lo que tantos mexicanos queríamos, pero mi abuelo cumplió un sueño”. Añadió que el momento era especial porque había prometido llevarlo a ver un Mundial en vivo, algo que había intentado cumplir en anteriores ocasiones, como cuando lo llevó a jugar en Las Vegas o lo invitó a su programa con Franco Escamilla.
El abuelo, Rafael Cazares, es una figura recurrente en la vida pública de Eduin; el cantante lo ha presentado en varios programas y le lleva tatuado su nombre en el pecho. La publicación también incluyó una foto familiar con su esposa Anahy y su hijo, reforzando la imagen de un artista cercano a sus raíces.
Reacciones de celebridades como Eugenio Derbez y Leonardo Aguilar se sumaron al reconocimiento del gesto, destacando la importancia de los lazos familiares en momentos de alta tensión deportiva. Mientras la afición mexicana lamenta la eliminación, la historia de Eduin y su abuelo se ha convertido en un punto de luz que ilustra el valor de los sueños cumplidos, aun cuando el resultado en el campo no sea el esperado.