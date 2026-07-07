Ernesto Laguardia sorprende al convertirse en el primer confirmado de La Casa de los Famosos

Ernesto Laguardia, reconocido actor y conductor mexicano, es el primer participante confirmado de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, que se estrenará el domingo 19 de julio de 2026 a las 20:30 horas en Las Estrellas.
El anuncio se realizó este domingo al concluir el encuentro de octavos de final entre México e Inglaterra en la Copa del Mundo 2026, aprovechando una de las transmisiones con mayor audiencia del país. Con la revelación, se puso fin a varios días de especulaciones en redes sociales sobre quién sería la primera celebridad en ingresar al reality.
Laguardia, nacido el 5 de octubre de 1959 en la Ciudad de México, cuenta con más de cinco décadas de trayectoria en la televisión, cine y teatro. Debutó en telenovelas en 1983 con La fiera y alcanzó reconocimiento internacional por su papel de “Pancho” en Quinceañera (1987). A lo largo de su carrera ha participado en alrededor de 20 telenovelas, además de proyectos cinematográficos y teatrales.
Su formación académica incluye una licenciatura en Administración de Empresas por el ITAM, estudios de actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) y una especialización en Dirección y Producción Cinematográfica en la Universidad de Nueva York.
La nueva edición del reality, producida por Televisa, iniciará diez semanas de convivencia, estrategias y competencia entre los habitantes de la casa, quienes lucharán por el premio final. La expectativa crece entre los seguidores del programa, que ahora esperan conocer al resto del elenco.