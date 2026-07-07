Ernesto Laguardia sorprende al convertirse en el primer confirmado de La Casa de los Famosos

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El actor Ernesto Laguardia, de 66 años, se confirmó como el primer habitante del reality La Casa de los Famosos México, anuncio realizado durante la transmisión del partido México‑Inglaterra de la Copa del Mundo 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/07/2026 09:11 AM.
En Espectáculos y editada el 07/07/2026 09:16 AM.