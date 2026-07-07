¡Adiós al Mundial! Georgina Rodríguez apoya a CR7 tras su emotiva despedida: "Un nuevo comienzo"

Portugal perdió 1‑0 contra España y quedó fuera del Mundial 2026, poniendo fin a la última participación mundialista de Cristiano Ronaldo, quien había anunciado que sería su despedida de la Copa del Mundo. Las imágenes del delantero portugués abandonando el campo entre lágrimas se viralizaron al instante.
En medio de la conmoción, Georgina Rodríguez rompió su silencio a través de una historia en Instagram. La modelo, empresaria e influencer compartió una foto familiar donde se le ve junto a sus hijos viendo el partido desde casa, acompañada de dos frases que transmitían apoyo incondicional y amor: “Siempre a tu lado, mi amor” y “Este es solo un nuevo comienzo”.
El mensaje de Rodríguez cobró gran relevancia porque, a diferencia de otras ocasiones, ella no asistió al estadio. Optó por seguir el encuentro desde su hogar, reforzando la idea de que la familia sigue siendo su prioridad, aun en los momentos más críticos del deporte.
El delantero, por su parte, declaró que necesitaba tiempo para procesar la derrota y el cierre de una era que incluyó récords históricos, como marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo. A pesar de no haber levantado el trofeo, Ronaldo se retiró como uno de los máximos goleadores de la historia del torneo.
El emotivo gesto de Georgina generó miles de reacciones y comentarios de seguidores que elogiaron su fortaleza y la cercanía que mantiene con su esposo, recordando que, más allá del fútbol, la familia sigue siendo el pilar fundamental.