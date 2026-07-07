¡Adiós al Mundial! Georgina Rodríguez apoya a CR7 tras su emotiva despedida: "Un nuevo comienzo"

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La esposa del astro portugués, Georgina Rodríguez, publicó un emotivo mensaje de apoyo en Instagram después de que Portugal cayera 1‑0 ante España, marcando el fin de la última Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/07/2026 05:30 PM.
En Espectáculos y editada el 07/07/2026 04:43 PM.