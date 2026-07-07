Maquillista de Ninel Conde recibe pago tras denuncia viral: “Quedó resuelta la deuda”

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Sergio Vilchis, maquillista que trabajó en la obra “El Tenorio Cómico”, denunció en TikTok la falta de pago por parte de la cantante Ninel Conde. Días después confirmó que la deuda fue saldada, sin revelar el monto, y dio por concluido el conflicto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/07/2026 09:25 AM.
En Espectáculos y editada el 07/07/2026 11:23 AM.