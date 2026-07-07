Maquillista de Ninel Conde recibe pago tras denuncia viral: “Quedó resuelta la deuda”

El maquillista Sergio Vilchis, quien colaboró en la producción teatral El Tenorio Cómico para la cantante Ninel Conde, dio a conocer en TikTok que la artista le adeudaba el pago correspondiente a seis meses de trabajo. La denuncia, que se volvió viral, generó una oleada de reacciones en redes sociales y presionó a la parte demandada.
En su video, Vilchis explicó que, tras cumplir con su labor, intentó contactar a Ninel Conde y a su asistente sin obtener respuesta. “Yo cumplí con mi parte del trabajo y no se me ha remunerado”, afirmó, añadiendo que su intención no era generar odio, sino reivindicar el valor del trabajo en la industria del espectáculo.
Tras la exposición pública, la comunidad de TikTok mostró su apoyo al maquillista y criticó la tardanza del pago. Comentarios como “La gente honrada paga a tiempo” y “Se hubieran ahorrado la quemazón en redes” reflejaron la expectativa de una solución rápida.
Al cabo de pocos días, Vilchis anunció que la deuda había sido saldada: “Después de haber hecho pública mi experiencia, ya quedó resuelta la deuda que tenían pendiente conmigo”. No reveló la cantidad recibida ni los detalles del proceso, pero declaró que el asunto económico estaba concluido y agradeció a quienes comprendieron su postura.
El caso pone de relieve la importancia de respetar los acuerdos laborales en el medio artístico y la efectividad de las redes sociales como herramienta de presión para el cumplimiento de obligaciones contractuales.