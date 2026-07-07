Mariska Hargitay hará historia: conducirá los Emmy 2026 tras 15 años sin una mujer al frente

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La actriz de "La ley y el orden: Special Victims Unit" conducirá la 78.ª edición de los Premios Emmy, convirtiéndose en la primera mujer en hacerlo desde 2011 y la primera en liderar la gala sin ser comediante desde 1993.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/07/2026 12:57 PM.
En Espectáculos y editada el 07/07/2026 02:18 PM.