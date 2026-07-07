Mariska Hargitay hará historia: conducirá los Emmy 2026 tras 15 años sin una mujer al frente

Mariska Hargitay, conocida por su papel como la capitana Olivia Benson en La ley y el orden: Special Victims Unit, será la presentadora oficial de la 78.ª edición de los Premios Emmy, que se celebrará el 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia será transmitida en vivo por NBC y disponible en la plataforma HBO Max.
El anuncio, realizado durante el almuerzo de arranque de la temporada de premios organizado por NBCUniversal, marca un hito: Hargitay será la primera mujer en conducir la gala en 15 años, desde que Jane Lynch lo hizo en 2011. Además, es la primera vez desde 1993, cuando Angela Lansbury encabezó el evento, que la ceremonia no cuenta con un comediante, actor de comedia o presentador de telerrealidad al frente.
"Traer historias al mundo ha sido el latido de mi carrera. Es un gran honor para mí presentar los Emmy de la 78.ª edición —en el año del centenario de mi querida NBC— y celebrar esta extraordinaria comunidad de narradores", declaró Hargitay a Deadline. Añadió que la televisión une a la audiencia a través de la risa, las lágrimas y la expectativa de lo que vendrá.
La selección de Hargitay incluyó candidatos internos y externos, pero NBC optó por una figura propia en el marco de su centenario. Con 27 temporadas como Benson, la actriz acumula un Emmy, ocho nominaciones adicionales y un Globo de Oro por su trabajo, además de desempeñarse como productora ejecutiva y directora de la serie, que regresará en otoño con su temporada 28 y superará los 600 episodios.
Los nominados a los Emmy 2026 se anunciarán el miércoles 8 de julio a las 11:30 a.m. (hora del este) en Emmys.com. Entre los títulos con mayor proyección se encuentran Pluribus (Apple TV+) y The Pitt (HBO Max).
Previo a su rol como presentadora, Hargitay llevará su espectáculo teatral Every Brilliant Thing a California, con tres funciones los días 7 y 8 de agosto en el Lucie Stern Theatre de Palo Alto. Las presentaciones abrirán el 23.º Festival Anual de Nuevas Obras de TheatreWorks Silicon Valley y serán benéficas; los ingresos se repartirán entre TheatreWorks y la Joyful Heart Foundation, fundación que la actriz creó para apoyar a sobrevivientes de agresión sexual, violencia doméstica y abuso infantil.
La obra, de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe, invita al público a leer fragmentos de una lista de cosas brillantes, fomentando la participación y la reflexión sobre la depresión y la esperanza. Las entradas están disponibles en TheatreWorks.org.