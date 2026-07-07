Muere Lauren Bennett, voz de “Party Rock Anthem” de LMFAO, a los 37 años

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La cantante británica Lauren Bennett, conocida por su participación en el éxito mundial de LMFAO “Party Rock Anthem”, falleció a los 37 años. El anuncio lo realizó el grupo G.R.L. a través de Instagram; aún no se ha revelado la causa de su muerte.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/07/2026 09:06 AM.
En Espectáculos y editada el 07/07/2026 09:11 AM.