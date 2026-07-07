Muere Lauren Bennett, voz de “Party Rock Anthem” de LMFAO, a los 37 años

La comunidad internacional del espectáculo confirmó la muerte de Lauren Bennett, la vocalista británica que prestó su voz a la canción “Party Rock Anthem” del dúo estadounidense LMFAO. Bennett falleció a los 37 años y la noticia se dio a conocer mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del grupo femenino G.R.L., del cual formaba parte.
En el mensaje, las integrantes de G.R.L. expresaron su profunda tristeza: “Es con una profunda tristeza que compartimos la muerte de nuestra querida Lauren”. Hasta el momento, ese comunicado es la única fuente que ha emitido declaraciones oficiales sobre el fallecimiento; no se ha revelado la causa de la muerte.
Lauren Bennett, además de su participación en “Party Rock Anthem”, colaboró con artistas como Will.i.am y formó parte de los Pussycat Dolls. Su trayectoria incluyó también la composición y grabación de varios sencillos con G.R.L., grupo que alcanzó notoriedad tras su aparición en programas de televisión y plataformas digitales.
El éxito de “Party Rock Anthem”, lanzado en 2011 dentro del álbum *Sorry for Party Rocking*, llegó a la cima de la lista Billboard Hot 100 y se consolidó como el tema más reconocido del dúo LMFAO, integrado por Redfoo y SkyBlu. Curiosamente, ninguno de los miembros de LMFAO ha emitido un pronunciamiento público respecto al fallecimiento de Bennett.
La muerte de Lauren Bennett se suma a una serie de pérdidas recientes en el mundo del entretenimiento, que incluye a otros cantantes y actores fallecidos en menos de una semana, generando una sensación de “regla de tres” entre los seguidores de la música y el cine.
Las autoridades y representantes de la familia no han proporcionado información adicional sobre los hechos que rodearon su fallecimiento. Se espera que, en los próximos días, se difundan más detalles que permitan esclarecer las circunstancias de esta trágica pérdida.