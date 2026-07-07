Pedro Sola desata polémica tras comentario sobre perros en restaurantes y comercios

Pedro Sola volvió a ser el centro de la discusión pública tras una entrevista en Ventaneando, donde, al responder a la pregunta de Pati Chapoy sobre su fin de semana, manifestó su molestia por la presencia de perros en comercios y restaurantes. En un momento de enojo, el conductor dijo que le “daría un bal… a los dueños” de quienes llevan a sus mascotas a todos lados, calificándolos de “perrhijos”.
Inmediatamente después, Sola intentó aclarar que sus palabras fueron una expresión exagerada producto del enfado y que “obviamente no lo haría”. Sin embargo, la frase generó sorpresa y rechazo en Mónica Castañeda, quien señaló que hablar de envenenar a los animales era “ir demasiado lejos”.
Hasta el momento, Pedro Sola no ha emitido una disculpa formal, aunque se espera que la producción de Ventaneando tome medidas para evitar que comentarios de esta naturaleza vuelvan a aparecer en el aire. Mientras tanto, la conversación en línea sigue activa, con la comunidad animalista demandando mayor respeto y educación sobre la convivencia entre humanos y mascotas.