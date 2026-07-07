Pedro Sola desata polémica tras comentario sobre perros en restaurantes y comercios

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El conductor Pedro Sola desató una fuerte controversia al sugerir que “daría un bal… a los dueños de perros” que acompañan a sus mascotas a establecimientos. Sus declaraciones, realizadas en el programa Ventaneando, provocaron la reacción inmediata de la conductora Mónica Castañeda y encendieron un intenso debate en redes sociales sobre la convivencia de mascotas y público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/07/2026 11:41 AM.
En Espectáculos y editada el 07/07/2026 11:38 AM.