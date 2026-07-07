Rafa González, vocalista de Los Recoditos, se aleja de los escenarios por salud

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El vocalista de Los Recoditos, Rafa González, comunicó su retiro temporal de los escenarios para atender problemas de salud mental. La decisión llega después de la polémica generada por acusaciones de violencia doméstica y su reciente regreso a los escenarios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/07/2026 10:35 AM.
En Espectáculos y editada el 07/07/2026 11:10 AM.