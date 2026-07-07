Rafa González, vocalista de Los Recoditos, se aleja de los escenarios por salud

Rafa González, cantante de la agrupación mexicana Los Recoditos, informó a través de su cuenta de Instagram (@rafarecoditos) que se retirará de forma temporal de los escenarios para recibir tratamiento por problemas de salud emocional.
El anuncio se produce en medio de una serie de controversias que comenzaron en marzo de 2026, cuando su esposa, Fernanda Aredondo, difundió un video en redes sociales alegando haber sufrido violencia física, psicológica y emocional por parte del intérprete. La banda respondió declarando que el vocalista permanecería fuera de la agrupación mientras se esclarecían los hechos.
Posteriormente, surgieron videos que mostraban a Aredondo en actitudes de autolesión y alteración, lo que complicó la percepción pública del caso. A pesar de la polémica, González volvió a los escenarios en mayo de 2026, presentándose en la Plaza Mariachi de Nashville, Tennessee, lo que generó gran expectación entre sus seguidores.
Sin embargo, el artista explicó que, tras su regreso, los problemas emocionales persistieron y decidió suspender sus actividades artísticas para enfocarse en su recuperación. En un comunicado, González manifestó: "No ha sido fácil tomar esta decisión, pero contar con un equipo que me acompaña sin juzgarme me da la fuerza para enfrentarla con la seriedad que merece".
El cantante agradeció a Los Recoditos por su apoyo y aseguró que su objetivo es regresar "más fuerte y más presente para todos" una vez concluido el tratamiento.