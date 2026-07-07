“Qué juego tan increíble”: Robert Pattinson reacciona al duelo México vs Inglaterra

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El actor británico, protagonista de “La Odisea” de Christopher Nolan, calificó de “increíble” el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, pese a que el mexicano cayó 3‑2 y quedó eliminado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/07/2026 09:22 AM.
En Espectáculos y editada el 07/07/2026 11:44 AM.