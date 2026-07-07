“Qué juego tan increíble”: Robert Pattinson reacciona al duelo México vs Inglaterra

En la alfombra azul del estreno mundial de La Odisea, Christopher Nolan presentó a Robert Pattinson como Antínoo, el villano que trama la muerte del hijo de Odiseo. Al ser interrogado por la prensa sobre el encuentro del domingo entre México e Inglaterra, el actor, nacido en Londres, no escatimó elogios: “Qué juego tan increíble”.
El actor explicó que no pudo seguir el partido completo porque estaba rodando escenas de Batman esa misma mañana, lo que le obligó a “verlo fatal” entre tomas.
Destacaron momentos clave: el cabezazo de Jiménez al minuto 15 que Pickford detuvo, la expulsión de Jarrel Quansah que dejó a Inglaterra con diez jugadores, y el penalti de Kane que selló la victoria.
Inglaterra avanza a cuartos de final, donde se medirá contra Noruega.