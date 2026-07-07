Ordenan a Zague revelar sus ingresos para fijar pensión alimenticia de su hija

Un tribunal mexicano ha ordenado a Luis Roberto Alves, exjugador de la Selección Nacional y actual comentarista deportivo, presentar una declaración detallada de sus ingresos y los de las empresas con las que colabora, con el fin de fijar la pensión alimenticia que deberá pagar a la menor que, según sentencia, es su hija.
En junio de 2019 la colombiana Luz Piedad Robi interpuso una demanda de reconocimiento de paternidad contra Zague, alegando haber mantenido una relación secreta con el futbolista en 2016, de la cual nació una hija. La madre exigía una prueba de ADN, una manutención estimada en 56 mil pesos mensuales y un seguro de vida para la menor.
El exfutbolista no compareció a la citación para la prueba de ADN en 2020, argumentando desconocer a la demandante. En 2022, tras la revelación de que Luz Piedad estaba bajo tratamiento oncológico, se solicitó nuevamente la prueba para garantizar la protección de la niña. El tribunal, al constatar la ausencia de la prueba, aplicó la presunción judicial de paternidad, declarando a Zague responsable del pago de la manutención.
La autoridad judicial ha dictado una nueva audiencia en la que Zague deberá presentar sus ingresos. Con base en la capacidad económica del padre y las necesidades de la menor, el juez fijará la cantidad a pagar, que podría incluir pagos retroactivos por el periodo en que no se cumplió la obligación.
Según fuentes cercanas, Zague está consultando a sus abogados para explorar la posibilidad de interponer un amparo que le permita someterse a la prueba de ADN y, de esa forma, cuestionar la presunción judicial. El exjugador ha solicitado a sus allegados y a la cadena televisiva que mantengan el tema fuera de la esfera pública, evitando que sea objeto de preguntas en sus apariciones mediáticas.
En medio de este proceso, Zague ha confirmado una buena relación con Paola Rojas, su exesposa, aunque no se ha pronunciado públicamente sobre la disputa de paternidad.
El caso sigue abierto y se espera una resolución definitiva en los próximos meses, que determinará la obligación económica de Zague hacia su hija.