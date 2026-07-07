Ordenan a Zague revelar sus ingresos para fijar pensión alimenticia de su hija

...

El exfutbolista Luis Roberto Alves, conocido como Zague, enfrenta una nueva fase judicial que ordena la revisión de sus ingresos para determinar la pensión alimenticia de una menor cuya paternidad fue declarada por presunción judicial tras no realizarse la prueba de ADN.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/07/2026 09:21 AM.
En Espectáculos y editada el 07/07/2026 10:58 AM.