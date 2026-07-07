Piden despido de Alejandra Jaramillo tras celebrar eliminación de México en el Mundial

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La conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo generó una ola de críticas en redes sociales al celebrar la derrota de la Selección mexicana contra Inglaterra. El público mexicano y diversas cuentas de Univisión piden su cese, mientras la cadena permanece en silencio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/07/2026 10:16 AM.
En Espectáculos y editada el 07/07/2026 11:28 AM.