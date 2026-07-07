Piden despido de Alejandra Jaramillo tras celebrar eliminación de México en el Mundial

Una serie de publicaciones de la conductora de entretenimiento de Univisión, Alejandra Jaramillo, en las que celebró la eliminación del Tri en el partido contra Inglaterra, desató una fuerte reacción entre la audiencia mexicana. Los usuarios inundaron las redes sociales de la cadena con demandas de que la presentadora sea despedida, calificando sus comentarios de "falta de profesionalismo" y "desprecio" hacia el país.
Jaramillo, de nacionalidad ecuatoriana, trabaja en segmentos de farándula dirigidos al público latino desde la sede de Univisión en Miami. Sus risas y mensajes de "¡bien hecho, México!" tras el 3-2 que dejó fuera al Tri del Mundial fueron percibidos como una burla directa a la afición mexicana, que había apoyado al equipo con fervor durante la fase de grupos.
El debate se intensificó cuando varios usuarios y cuentas vinculadas a la comunidad mexicana comenzaron a etiquetar a la cadena y a la propia conductora, exigiendo su despido inmediato. Entre los argumentos más citados se encuentran la supuesta violación del código de ética de los medios y la necesidad de respetar la sensibilidad nacional en eventos deportivos de gran relevancia.
Hasta el momento, Univisión no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, y Jaramillo no ha ofrecido una disculpa pública. Analistas de medios señalan que la empresa podría enfrentar presión tanto de anunciantes como de su audiencia latina si decide no actuar, mientras que otros advierten sobre la posible repercusión de una medida drástica en la percepción de la cadena como espacio de libertad de expresión.
Mientras tanto, la comunidad mexicana sigue expresando su enojo en Twitter, Instagram y Facebook, recordando que la eliminación del Tri ocurrió el domingo por la noche y que la celebración de Jaramillo contraviene el sentimiento de unidad que suele acompañar a los eventos deportivos internacionales.