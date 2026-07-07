Will Smith y Jada Pinkett vuelven a vivir juntos tras años separados

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Según fuentes citadas por People, la pareja de actores ha vuelto a vivir junta desde hace dos años, pese a haber anunciado su separación en 2023. Ambos continúan apoyándose mutuamente y aparecen juntos en eventos familiares y de moda, como el desfile de Christian Louboutin en París.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/07/2026 09:05 AM.
En Espectáculos y editada el 07/07/2026 09:09 AM.