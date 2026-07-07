Will Smith y Jada Pinkett vuelven a vivir juntos tras años separados

Will Smith (57) y Jada Pinkett Smith (54) han retomado la convivencia bajo el mismo techo desde hace aproximadamente dos años, según una fuente citada por la revista People. La información surge después de que la pareja hiciera pública su separación en 2023, aunque ambos mantuvieron una relación cercana y siguieron asistiendo juntos a eventos familiares.
La fuente declaró: "Jada volvió a mudarse con Will hace dos años. Están felices, se aman y, como siempre, están comprometidos a apoyarse mutuamente". El matrimonio, que se celebró en 1997, había sido descrito en 2023 como separado de hecho desde 2016, sin iniciar un proceso de divorcio.
En enero de 2025, People informó que la pareja seguía “juntos”, aunque vivían en residencias distintas. Sin embargo, en los últimos meses han sido vistos juntos en actividades públicas, como el desfile de moda masculina Primavera/Verano 2027 de Christian Louboutin durante la Semana de la Moda de París, donde apoyaron a su hijo Jaden Smith, director creativo de la línea masculina de la firma.
Durante el evento, posaron junto a su hija Willow, al hijo de Will, Trey, y a la madre de Jada, Adrienne Banfield‑Norris. Una fuente explicó que el viaje a París tenía como objetivo principal acompañar a Jaden en su nueva etapa profesional y reforzar los lazos familiares.
Los informantes subrayan que la pareja mantiene una relación estable y un apoyo total hacia sus hijos, describiendo su dinámica como "tiempo en familia". A lo largo de los años, ambos han hablado públicamente sobre la evolución de su matrimonio, enfatizando un amor profundo y la necesidad de redefinir su vínculo.
En septiembre de 2025, Will acompañó a Jada en la celebración de su cumpleaños número 54, rodeados de familiares. Aunque no han emitido declaraciones recientes sobre una convivencia permanente, las apariciones conjuntas y los reportes de People indican que continúan priorizando el apoyo mutuo y la vida familiar.