Actriz de Bridgerton impulsa fichaje de Gilberto Mora al Liverpool tras Mundial 2026

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La joven actriz Michelle Mao, conocida por su papel en la serie de Netflix, envió un mensaje público al mediocampista mexicano Gilberto Mora pidiéndole que se una al Liverpool. El gesto se dio después de la eliminación de México en el Mundial 2026 y ha intensificado los rumores de una posible transferencia europea.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 05:47 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 10:20 AM.