En medio de la polémica que siguió a la eliminación de la Selección mexicana en el Mundial 2026, la actriz Michelle Mao, protagonista de la popular serie Bridgerton, sorprendió a sus seguidores al publicar un mensaje dirigido al joven mediocampista Gilberto Mora, de 17 años, solicitándole que firme por el Liverpool Football Club.
El llamado de Mao se difundió en Instagram justo después de que Mora agradeciera a la afición mexicana por su apoyo, generando miles de reacciones y posicionando al jugador como uno de los talentos más cotizados del fútbol mexicano. El mensaje, que destacó la admiración de la actriz por el desempeño del joven en la Copa del Mundo, coincidió con los ya existentes intereses del Liverpool, que habría seguido de cerca al mediocampista desde hace varios meses.
Según fuentes cercanas al club inglés, la actuación de Mora como titular en varios partidos del torneo, incluida una interacción destacada con Jude Bellingham tras el encuentro contra Inglaterra, ha acelerado las negociaciones con el Club Tijuana, propietario de sus derechos. Se rumorea que el posible traspaso rondaría los 34 millones de euros, con la condición de que el jugador cumpla los 18 años antes de incorporarse al equipo, lo que implicaría una cesión temporal hasta 2027.
El llamado de una celebridad internacional como Mao ha elevado la exposición del joven futbolista, que ya cuenta con una creciente base de seguidores fuera de México. La combinación de su talento en el escenario mundial y la atención mediática de figuras del entretenimiento sugiere que el futuro de Gilberto Mora podría estar encaminado rápidamente hacia Europa.