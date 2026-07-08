Alex y Chela Lora anuncian bioserie de El Tri y revelan detalles del casting y su historia de amor

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El cantante Alex Lora y su esposa Chela confirmaron que la historia de su vida y la de la banda “El Tri” se convertirá en una bioserie. El proyecto, que iniciará con el encuentro de la pareja en el Festival de Avándaro 1971, ya cuenta con César Bono como posible intérprete de Lora en la etapa actual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 05:48 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 09:28 AM.