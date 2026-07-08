Alex y Chela Lora anuncian bioserie de El Tri y revelan detalles del casting y su historia de amor

En el programa Venga la alegría, Alex Lora y su esposa Chela anunciaron que la trayectoria del rockero y la historia de su matrimonio serán llevadas a la pantalla en una bioserie que combinará vida personal y carrera musical. El punto de partida será el encuentro de la pareja en el Festival de Avándaro de 1971, momento que describen como el origen de su amor y de la carrera de “El Tri”.
El proyecto ya avanza más allá de la idea inicial: la pareja ha definido el proceso de casting y ha propuesto a César Bono como posible actor para interpretar a Alex Lora en la etapa contemporánea de su vida, basándose en la similitud de voz y aspecto físico que el público ha señalado durante años.
Chela Lora señaló que la serie cubrirá varias etapas de edad, por lo que se requerirán diferentes actores para representar al músico a lo largo de los años. Además, la pareja reveló que la renovación de sus votos, programada para el 25 de julio en el Palacio de los Deportes, será parte del contexto emotivo que acompañará la producción.
El relato también incluirá anécdotas de su relación, como el primer contacto telefónico para una entrevista y el flechazo que surgió en la tocada del festival, donde Alex recordó haber pensado: “Este aguacate se lo embarro a mi bollo”.
Con el reconocimiento recibido por sus 46 años de matrimonio y la lluvia que, según Alex, simboliza la felicidad, la bioserie promete ser un testimonio de la unión entre el rock mexicano y la vida de una pareja que se ha convertido en un ícono cultural.