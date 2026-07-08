Canelo presume reloj de 1.4 MDD inspirado en El Padrino y desata impacto por su lujo

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El campeón mexicano adquirió el exclusivo modelo Opera Godfather Rose Gold de Jacob & Company, una pieza de lujo que incluye una caja musical con la banda sonora de 'El Padrino' y que costó 1.4 millones de dólares.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 05:44 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 08:38 AM.