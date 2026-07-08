Canelo presume reloj de 1.4 MDD inspirado en El Padrino y desata impacto por su lujo

Saúl 'Canelo' Álvarez, el ícono del boxeo mexicano, amplió su colección de artículos de lujo al comprar un reloj de la firma Jacob & Company por 1.4 millones de dólares. El video publicado por el diseñador Jacob Arabo en Instagram muestra al pugilista eligiendo entre varios modelos y declarando que le resultaba imposible no decir “Dame ese”.
El modelo adquirido es el Opera Godfather Rose Gold, una pieza única que incorpora una caja musical con una de las canciones de la banda sonora de la película El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. En el centro del reloj se encuentra una miniatura que evoca al personaje de Don Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando en la trilogía.
La compra subraya el poder adquisitivo que ha generado Canelo a lo largo de su carrera, no solo por sus triunfos en el ring, sino también por sus inversiones y acuerdos publicitarios. Según el propio boxeador, “tengo 1.4 millones de dólares en mi mano”, y la adquisición del reloj representa, para él, un símbolo de éxito y estilo.
Jacob Arabo, fundador de Jacob & Company en 1986, ha sido reconocido por crear piezas de alta relojería que combinan diseño vanguardista y elementos de la cultura pop. La colaboración implícita entre el deportista y el diseñador refuerza la tendencia de los atletas de élite a convertirse en embajadores de marcas de lujo.
Con esta compra, Canelo se suma a la lista de celebridades que eligen relojes con funciones artísticas y narrativas, consolidando su imagen no solo como campeón de los cuadriláteros, sino también como referente de estilo y consumo de alto nivel.