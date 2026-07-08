Charytín cuestiona a Galilea por gomitas íntimas y médicos alertan riesgos a la salud femenina

Durante la emisión del programa Desiguales de Univisión, la presentadora Charytín Goyco cuestionó públicamente las declaraciones de Galilea Montijo, quien había mencionado en Netas Divinas la existencia de gomitas destinadas a cambiar el olor natural de la zona íntima femenina por uno “frutal”.
Charytín señaló que no existe necesidad de alterar características fisiológicas para cumplir con estándares estéticos, y recordó que, a pesar de su larga trayectoria televisiva, era la primera vez que abordaba este tema en cámara.
El programa incluyó la opinión del ginecólogo y obstetra Gabriel Barbosa, quien explicó que una vagina sana posee un olor característico que forma parte de su funcionamiento normal y que no hay indicación médica para modificarlo. El especialista advirtió que los ingredientes de dichos productos pueden alterar el pH vaginal, provocando irritaciones, infecciones o desequilibrios microbiológicos.
Varias voces médicas coincidieron en que, de considerarse el uso de estos suplementos, debe hacerse bajo supervisión profesional. En caso de cambios repentinos en el olor acompañados de síntomas como picor, ardor o secreción anormal, la recomendación es acudir a un ginecólogo para determinar la causa y recibir el tratamiento adecuado.
Las declaraciones de Montijo también fueron retomadas por Daniela Magún, quien resaltó los posibles riesgos para la salud y la falta de evidencia que respalde la efectividad de dichos productos, que supuestamente estarían vinculados a una marca asociada a la familia Kardashian.