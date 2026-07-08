Charytín cuestiona a Galilea por gomitas íntimas y médicos alertan riesgos a la salud femenina

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La conductora Charytín Goyco criticó en Univisión la promoción de gomitas que supuestamente modifican el olor vaginal, mientras expertos ginecólogos advierten sobre riesgos para la salud.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 05:44 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 08:34 AM.