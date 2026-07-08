Alejandra Jaramillo se burla de México y desata exigencia para quitarle título en reality

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Tras celebrar la eliminación de la Selección mexicana en el Mundial 2026, la conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo recibió miles de reclamos en redes sociales para que la producción del reality «¿Apostarías por Mí?» le quite el reconocimiento oficial de ganadora, aunque no el premio económico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 09:01 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 09:56 AM.