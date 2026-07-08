Alejandra Jaramillo se burla de México y desata exigencia para quitarle título en reality

El 5 de julio de 2026, después de la derrota de México ante Inglaterra (3‑2) en el Mundial, la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo publicó en sus historias de Instagram un video donde celebraba el resultado junto a amigos, aplaudiendo y burlándose de la selección mexicana. El contenido se viralizó rápidamente y desencadenó una ola de críticas en México y Estados Unidos, donde seguidores del reality «¿Apostarías por Mí?» exigieron que la productora TelevisaUnivision le retire el título de "ganadora" del programa.
Los usuarios de Twitter y Facebook argumentan que la victoria de Jaramillo se logró en gran parte gracias a los votos del público mexicano, por lo que consideran inaceptable que la conductora se burle de la afición que la apoyó. Entre los mensajes más difundidos se encuentran: "Que le quiten el título, fue grosera con México" y "No merece el reconocimiento si se burla de quienes la apoyaron".
Durante la transmisión del festejo, Jaramillo agradeció con ironía a los futbolistas ingleses Harry Kane y Jude Bellingham y lanzó comentarios como "le dicen que tienen raíces esmeraldeñas". En otro video, afirmó que tenía "mala suerte" con la camiseta de México y añadió: "Yo les dije que les salaba la camiseta que tocaba. Solo que no les avisé que tardaba por más días".
La polémica ha generado reacciones de otros conductores y cientos de seguidores mexicanos, quienes la acusan de falta de respeto y exigen una disculpa pública. Comentarios como "Alguien se va a quedar sin trabajo si no pide disculpas" y "A ella se le olvidó que Univisión es parte de Televisa" circulan en diversas plataformas.
Alejandra Jaramillo, nacida en Ecuador y con trayectoria en la televisión local y en medios hispanos de EE. UU., forma parte del equipo de "Siéntese quien pueda" en TelevisaUnivision. A pesar de la controversia, parte de su audiencia reconoce su capacidad para conectar con distintos públicos, incluidos muchos mexicanos.
Los peticionarios no solicitan la devolución del premio económico obtenido en el reality, sino que la producción retire el reconocimiento oficial de ganadora y que Jaramillo ofrezca una disculpa directa a la afición mexicana. Frases como "Si ganó por votos de México, mínimo que respete y pida perdón" y "No le quiten el premio, pero que no se quede con el título" resumen la demanda.
En respuesta, la conductora ha publicado una reflexión sobre la humildad en el deporte, señalando que "todo lo que sube tiene que caer" y que "no me alegro del mal ajeno… pero si se meten conmigo y con mi país, un poco sí". Sin embargo, no ha emitido una disculpa explícita a los seguidores mexicanos, lo que mantiene la presión en redes sociales para que la producción del programa actúe conforme a los reclamos.