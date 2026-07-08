Frankie Grande sufre accidente en Broadway, termina con conmoción pero promete volver pronto

Frankie Grande, actor y cantante conocido por ser el medio hermano mayor de Ariana Grande, sufrió un accidente durante la función de Broadway Titanique el pasado 5 de julio. Mientras interpretaba la canción "I Drove All Night", lanzó al aire un timón rosa brillante con la intención de atraparlo, pero el accesorio cayó sobre su rostro, impactando su nariz y el ojo izquierdo.
El incidente, captado por testigos y difundido en redes sociales, provocó sangrado y dolor, pero el artista continuó la presentación antes de abandonar el escenario para recibir atención médica. Los médicos le diagnosticaron una conmoción cerebral y le recomendaron reposo absoluto para evitar complicaciones.
En una publicación de Instagram el 5 de julio, Frankie agradeció el apoyo recibido y aseguró que seguiría las indicaciones médicas para recuperarse plenamente. Tres días después, el 7 de julio, anunció su regreso a la obra, invitando al público a adquirir boletos y prometiendo volver pronto al escenario.
Frankie Grande, además de su faceta teatral, ha participado en programas como Celebrity Big Brother UK, RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race y Celebrity Family Feud. Su accidente se produce en un momento delicado, pues recientemente la familia Grande afrontó la pérdida de un ser querido.
El actor reiteró su compromiso con el público y su deseo de retomar sus actividades artísticas tan pronto como su salud lo permita, concluyendo: "Nos vemos pronto, mis amores".