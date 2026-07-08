Frankie Grande sufre accidente en Broadway, termina con conmoción pero promete volver pronto

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El hermano de Ariana Grande, Frankie Grande, se lesionó en la obra "Titanique" al recibir un timón de utilería en la cara, lo que provocó una conmoción cerebral. Tras recibir atención médica, el actor anunció su recuperación y su regreso al escenario.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 05:46 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 09:05 AM.