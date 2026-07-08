Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas con beso que despeja dudas

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El cantante de corridos tumbados, Gabriel "Gabito" Ballesteros, confirmó su relación con la actriz Samadhi Zendejas mediante una foto publicada en Instagram, poniendo fin a los rumores que surgieron tras un video del Hipódromo de las Américas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 05:58 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 09:15 AM.