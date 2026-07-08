Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas con beso que despeja dudas

El intérprete de corridos tumbados, Gabriel Ballesteros, conocido artísticamente como Gabito Ballesteros, confirmó oficialmente su relación amorosa con la actriz Samadhi Zendejas. La confirmación llegó a través de una fotografía publicada en sus historias de Instagram durante la madrugada del miércoles 8 de julio, donde ambos aparecen dándose un beso mientras se trasladan en un vehículo particular.
El video que desató los rumores mostró a la pareja en el Hipódromo de las Américas, recibiendo una oleada de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la autenticidad del material, sugiriendo la posible intervención de inteligencia artificial. Sin embargo, la publicación de Gabito, que etiquetó a Samadhi sin comentarios adicionales, sirvió como prueba de que el encuentro fue real.
Hasta el momento, Samadhi Zendejas no ha respondido públicamente a la fotografía ni ha emitido declaraciones al respecto.
Esta no es la primera vez que ambos son vinculados sentimentalmente. En 2024, fueron captados juntos en un concierto de Gabito, asistido por el hermano de la actriz, Adriano Zendejas (Maestro Shifu). En esa ocasión, los rumores no fueron confirmados y se disiparon con el tiempo. Desde entonces, Gabito ha sido relacionado con otras figuras del espectáculo, como la cantante Belinda y la influencer Gina María Laitschek, sin que se confirmara ninguno de esos supuestos romances.
Samadhi Zendejas, nacida el 27 de diciembre de 1994 en Chiapas, cuenta con 31 años y es conocida por su papel protagónico en series como "Vuelve a mí" y "Mariposa de Barrio". Por su parte, Gabito Ballesteros nació el 23 de julio de 1999 en Sonora y tiene 26 años, lo que sitúa a la actriz cinco años mayor que el cantante.
Con la publicación de la foto, la pareja ha puesto fin a la especulación mediática y ha dejado abierta la posibilidad de que su relación continúe bajo el escrutinio del público y los medios.