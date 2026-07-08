Irina Baeva evade tema de Gabriel Soto y afirma que pronto será oficialmente mexicana

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La actriz rusa Irina Baeva esquivó las preguntas sobre su polémica relación con Gabriel Soto durante el partido México‑Inglaterra y, en su lugar, confirmó que su trámite de nacionalización avanza sin contratiempos. Con más de 15 años de residencia, la artista asegura que pronto será oficialmente mexicana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 05:51 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 09:24 AM.