Irina Baeva evade tema de Gabriel Soto y afirma que pronto será oficialmente mexicana

En el estadio donde se disputó el amistoso México‑Inglaterra el 5 de julio, Irina Baeva respondió de forma tajante a los reporteros que intentaban indagar sobre la controversia que rodea a su expareja, el actor Gabriel Soto. "Hoy solo es mi selección, hoy solo es la verde, no hablamos de otros temas", declaró la actriz, dejando claro que su prioridad era apoyar al equipo nacional.
Mientras animaba al conjunto, Baeva aprovechó la ocasión para dar una actualización sobre su proceso de naturalización. "Es un proceso de papeleo, un proceso burocrático, pero ahí va y próximamente, de corazón, ya soy mexicana", afirmó, añadiendo que espera recibir pronto el pasaporte verde‑blanco‑rojo que la reconocerá como ciudadana mexicana.
Originaria de Moscú, la actriz llegó a México hace entre quince y dieciséis años para perseguir una carrera actoral. Desde entonces, ha participado en diversas telenovelas y se ha consolidado como una de las figuras extranjeras más reconocidas de la televisión nacional. "Se siente bien bonito porque es un país que me adoptó hace quince, dieciséis años", comentó durante la transmisión.
En el plano personal, Baeva mantiene una relación con el empresario y político Giovanni Medina, quien confirmó su noviazgo en julio de 2026 y desmintió los rumores de una boda secreta en Dubái. Ambos acordaron mantener su vida privada fuera del foco mediático, aunque Medina rompió el pacto para reconocer públicamente a la actriz: "Hay que cuidar ese diamante".
Al cerrar la entrevista, Baeva citó la canción inmortalizada por Chavela Vargas – "Un mexicano nace donde se le da la gana" – y expresó su identificación plena con el sentimiento de pertenencia al país que la ha acogido.