Video de Jorge D’Alessio besando a una mujer rubia desata rumores de nuevo romance

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Un clip difundido en redes muestra al vocalista de Matute, Jorge D’Alessio, compartiendo un apasionado beso con una desconocida rubia. El material ha reavivado la conversación sobre su vida sentimental, apenas meses después de su divorcio de Marichelo Puente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 05:39 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 08:11 AM.