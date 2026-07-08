Video de Jorge D’Alessio besando a una mujer rubia desata rumores de nuevo romance

Un video que se viralizó en distintas plataformas muestra a Jorge D’Alessio, líder del grupo Matute, besando a una mujer rubia durante una salida nocturna con amigos en un bar. La escena, acompañada de la canción "Que vuelva" de Grupo Frontera, ha generado una oleada de especulaciones en redes sociales sobre la posible existencia de un nuevo romance del cantante.
El cantante se encontraba bajo los reflectores a pocos meses de que su hijo fuera mordido por un tiburón, hecho que captó la atención mediática nacional. Además, en junio anunció su divorcio de Marichelo Puente, poniendo fin a una relación de 15 años. Desde entonces, D’Alessio ha declarado enfocarse en su carrera y en su familia, sin pronunciarse sobre su vida amorosa.
El video continúa circulando y alimentando la curiosidad de los seguidores, quienes esperan una declaración del cantante que ponga fin a la especulación. Mientras tanto, la identidad de la rubia y la veracidad de los rumores permanecen en el aire.