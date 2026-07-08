Justin Bieber encabezará el histórico show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La FIFA anunció este 8 de julio que el cantante canadiense Justin Bieber formará parte del histórico espectáculo de medio tiempo que acompañará la final de la Copa del Mundo 2026, programada para el 19 de julio en el New York‑New Jersey Stadium.
El show, de 11 minutos de duración, reunirá a algunos de los nombres más reconocidos de la música global: Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el coro escolar PS22 Chorus, que actuará junto a Coldplay. La dirección artística estará a cargo de Chris Martin, vocalista de la banda británica.
“La Copa del Mundo de la FIFA reúne al mundo de una manera que nada más puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este espectáculo de medio tiempo y aún más agradecido de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”, declaró Bieber en la nota de prensa que confirmó su participación.
El concierto se inserta por primera vez en una final de la Copa del Mundo, siguiendo el modelo del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Un dólar de cada entrada vendida será destinado al FIFA Global Citizen Education Fund, cuyo objetivo es recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol en niños de todo el planeta.
La producción del evento está a cargo de Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted, y contará con la aparición de personajes de The Muppets, como Kermit y Miss Piggy, para reforzar el mensaje educativo.
La presencia de Bieber marca su regreso a un escenario de gran exposición internacional después de sus exitosas presentaciones como cabeza de cartel en Coachella 2026, que generaron dos álbumes en vivo y una amplia difusión en plataformas digitales.
El Mundial 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, ya ha contado con ceremonias de apertura en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles, donde se presentaron artistas como Shakira, Burna Boy, Michael Bublé, Katy Perry y otros.