Justin Bieber encabezará el histórico show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

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La FIFA confirmó que Justin Bieber será una de las estrellas del show de 11 minutos que se presentará durante el entretiempo de la final del Mundial 2026, compartiendo escenario con Madonna, BTS, Shakira y otros artistas internacionales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 01:59 PM.
En Espectáculos y editada el 09/07/2026 10:44 AM.