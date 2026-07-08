Karina Torres entra a La Casa de los Famosos México 4 y promete encender la nueva temporada

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La influencer trans y ex‑integrante del colectivo 'Las Perdidas', Edna Karina Torres Hernández, será la segunda participante oficial del reality La Casa de los Famosos México 4, según anunció la producción.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 05:45 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 09:03 AM.