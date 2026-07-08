Karina Torres entra a La Casa de los Famosos México 4 y promete encender la nueva temporada

La producción de La Casa de los Famosos México 4 confirmó oficialmente que Karina Torres será la segunda habitante del reality, después de haber anunciado a Ernesto Laguardia como el primer participante. El anuncio se realizó mediante un video promocional que mostraba una bandera trans, un vestido naranja y accesorios de peluquería, elementos que los seguidores asociaron rápidamente con la creadora de contenido.
Karina Torres, cuyo nombre completo es Edna Karina Torres Hernández, es una influencer, estilista y creadora de contenido originaria de León, Guanajuato. Alcanzó notoriedad como integrante del colectivo Las Perdidas, junto a Wendy Guevara y Paola Suárez, y se consolidó en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, donde comparte humor, belleza, viajes y su vida cotidiana.
Además de su faceta digital, Torres ha hablado públicamente sobre su proceso de transición de mujer trans y las dificultades que enfrentó durante una etapa marcada por adicciones, convirtiéndose en una voz visible de la comunidad LGBTTTI+. En televisión, ha participado como conductora en las pregalas de La Casa de los Famosos México, comentando los acontecimientos del programa.
Fuera del entretenimiento, Karina es emprendedora; fundó la agencia de viajes Kary por el Mundo, que organiza recorridos para sus seguidores. Su incorporación al reality representa una oportunidad para que el público conozca más de su trayectoria y su proceso de crecimiento personal.
La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México iniciará en las próximas semanas, y la producción continuará revelando al resto de los habitantes que competirán por el premio final.