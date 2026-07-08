León Larregui estalla contra FIFA y acusa arbitraje “vendido” tras triunfo de Argentina

...

El vocalista de Zoé, León Larregui, generó polémica en redes sociales al criticar a la FIFA y al arbitraje luego de que Argentina venciera a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Sus mensajes, cargados de sarcasmo y acusaciones de manipulación, reavivaron el debate sobre la transparencia del torneo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 05:44 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 08:27 AM.