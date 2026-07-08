León Larregui estalla contra FIFA y acusa arbitraje “vendido” tras triunfo de Argentina

León Larregui, cantante de la banda Zoé, lanzó una serie de críticas a la FIFA y al arbitraje tras la victoria de Argentina sobre Egipto (2‑1) en los octavos de final del Mundial 2026. El músico, que había celebrado brevemente la ventaja de Egipto (2‑0) con un comentario jocoso, cambió de tono cuando la Albiceleste remontó el marcador. En sus publicaciones de X (antes Twitter) escribió expresiones como “¡Pinche FIFA!” y “¡Tómela! Esta sí el árbitro vendido no la puede cancelar”, insinuando favoritismo institucional.
Tras el pitazo final, Larregui continuó con un mensaje sarcástico dirigido a la imagen oficial de la FIFA que mostraba a Lionel Messi y la frase “Argentina ganó el partido”. Respondió: “Con tu ayuda, sí”. Además, cuestionó la posible semifinal entre Argentina e Inglaterra, calificándola de “riggeadísima” y “huele mal”.
El artista también compartió publicaciones que ponían en duda la legitimidad del triunfo argentino, alegando supuestas ayudas arbitrales. Sus comentarios se suman a una serie de reacciones de figuras del mundo musical que han seguido de cerca el torneo, como Liam Gallagher y Louis Tomlinson, quienes también se hicieron notar en redes durante la fase de grupos.
Las declaraciones de Larregui reavivaron el debate sobre la transparencia del Mundial 2026, un torneo que ha sido objeto de críticas por parte de aficionados y expertos que señalan decisiones arbitrales controvertidas y la percepción de una organización favorecedora de ciertos equipos.
Hasta el momento, la FIFA no ha emitido respuesta oficial a los mensajes del cantante. Mientras tanto, la polémica sigue alimentando la conversación en redes, donde los seguidores del rock mexicano y los fanáticos del fútbol continúan discutiendo la integridad del certamen.