Liam Gallagher defiende a Louis Tomlinson tras polémica con fans mexicanos por gesto en concierto

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El vocalista de Oasis, Liam Gallagher, pidió a los internautas que dejen en paz a Louis Tomlinson después de que el exintegrante de One Direction fuera acusado de incitar al abucheo del Tri durante su concierto en Charlotte, mientras se transmitía el partido Inglaterra‑México del Mundial 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 05:48 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 10:09 AM.