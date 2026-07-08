Muere Ella Laboriel, pionera del rock mexicano y hermana de Johnny Laboriel

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La cantante y actriz mexicana Ella Laboriel, una de las primeras mujeres en incursionar en el rock nacional, falleció a los 77 años. Su partida, confirmada por varios medios, deja un vacío en la escena musical y televisiva del país.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 11:03 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 11:11 AM.