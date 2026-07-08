Muere Ella Laboriel, pionera del rock mexicano y hermana de Johnny Laboriel

La comunidad del espectáculo despide a Ella Laboriel, nacida Esperanza Laboriel López (28 de marzo de 1949), quien falleció este miércoles a los 77 años. La noticia fue confirmada por medios como Sale el Sol y periodistas como Matilde Obregón y Raúl Gutiérrez, aunque aún no se han revelado las causas del deceso.
Laboriel se destacó como una de las primeras mujeres en abrirse paso en el rock mexicano, integrando el Trío Las Yolis, grupo que marcó un hito en un género tradicionalmente dominado por hombres. Su carrera abarcó también el jazz, el blues, el cine y la televisión, participando en producciones como Blue Demon destructor de espías (1968), la telenovela En carne propia (1990) y la serie El extraño retorno de Diana Salazar (1988).
Hija de Juan José Laboriel y Francisca López de Laboriel, Ella formó parte de una familia profundamente arraigada en la música; sus hermanos Johnny Laboriel y Abe Laboriel también alcanzaron reconocimiento como cantantes y músicos. En sus redes, la comunicadora Matilde Obregón recordó: "El mundo del espectáculo despide con tristeza a Ella Laboriel, cantante y actriz mexicana, hermana del inolvidable Johnny Laboriel. Ella dejó huella con su voz, su presencia y una trayectoria marcada por la música, el jazz, el blues, el cine y la televisión".
Amigos cercanos, como la cantante Tere Estrada, expresaron su pesar en X: "En paz descansa querida Ella Laboriel. Gracias por tu amistad de tantos años". Por su parte, Lacarteleramx subrayó su legado: "Una de las primeras mujeres en incursionar en el rock mexicano con el Trío Las Yolis".
El fallecimiento de Ella Laboriel representa la pérdida de una figura emblemática que, a lo largo de más de cinco décadas, contribuyó a diversificar y enriquecer la escena musical mexicana, abriendo puertas para futuras generaciones de mujeres artistas.