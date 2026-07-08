Muere influencer Connor Murphy tras lanzarse a lago en Tailandia; investigan causas del caso

Bang Phli, Samut Prakan (Tailandia) – El influencer de fitness y youtuber estadounidense Connor Murphy, de 32 años, murió el pasado 7 de julio en un lago ubicado dentro de un fraccionamiento de lujo del distrito de Bang Phli, según informó el diario tailandés Thai Rath. Murphy, conocido desde 2010 por sus videos de culturismo, entrenamiento físico y “looksmaxxing”, contaba con cerca de 400 mil seguidores en Instagram.
Equipos de rescate de la Fundación Poh Teck Tung localizaron el cuerpo del creador de contenido tras aproximadamente 30 minutos de búsqueda subacuática y lo trasladaron para la autopsia correspondiente. La reconstrucción de los hechos indica que, después de regresar en taxi al complejo donde vivía de alquiler, el conductor del vehículo se negó a aceptar el pago al percibir un comportamiento inusual por parte de Murphy. El influencer intentó abordar otro automóvil, pero el conductor también se negó.
Según testigos, Murphy comenzó a gritar y los vecinos solicitaron la presencia de la policía. Al llegar los agentes, el influencer corrió hacia el interior del complejo y se lanzó al lago, donde nadó hasta agotarse y ahogarse. La inspección inicial del cuerpo no reveló signos de agresión física, aunque la autopsia y las investigaciones continúan para precisar la causa del fallecimiento.
La novia de Murphy, con quien mantenía una relación de aproximadamente tres años, declaró que llevaban una vida normal y que nunca había consumido drogas. No obstante, la policía encontró en la inspección del inmueble y del vehículo dos jeringuillas sin usar y pastillas blancas sin identificar, los cuales forman parte de la investigación en curso.
Autoridades tailandesas están coordinando el caso con la Embajada de Estados Unidos en Tailandia para esclarecer los hechos, mientras que medios como TMZ han reportado la colaboración diplomática.