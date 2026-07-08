Muere influencer Connor Murphy tras lanzarse a lago en Tailandia; investigan causas del caso

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El creador de contenido de cultura física Connor Murphy falleció el 7 de julio de 2026 en un lago de un complejo residencial de Bang Phli, Samut Prakan, tras un presunto ahogamiento. Las autoridades tailandesas continúan la investigación para determinar las causas exactas del deceso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 08:55 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 09:46 AM.