Cierran internado ligado a Paris Hilton por abusos; ordenan clausura definitiva en UTAH

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Las autoridades de Utah anularon la licencia del internado Provo Canyon School y ordenaron su cierre por graves incumplimientos de salud y seguridad, una victoria que la activista Paris Hilton calificó como un paso decisivo para proteger a futuros adolescentes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 09:06 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 09:41 AM.