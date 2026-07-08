Sian Chiong reta sin miedo a Poncho de Nigris y enciende posible pelea en Ring Royale 2

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El ex‑habitante de La Casa de los Famosos México, Sian Chiong, aceptó el reto de Poncho de Nigris y anunció que está dispuesto a subir al ring de Ring Royale contra cualquier competidor, generando expectativas de un nuevo duelo en el evento deportivo‑entretenimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 05:44 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 08:20 AM.