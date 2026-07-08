Sian Chiong reta sin miedo a Poncho de Nigris y enciende posible pelea en Ring Royale 2

Tras el éxito de la primera edición de Ring Royale, organizada por el empresario y ex‑estrella de la televisión Poncho de Nigris, surgió la pregunta: ¿quién será su próximo adversario? La respuesta llegó de la mano de Sian Chiong, ex‑participante de La Casa de los Famosos México, quien declaró en una rueda de prensa que no le teme al reto y está listo para enfrentarse al creador del evento o a cualquier otro contendiente.
“Poncho no me ha hablado, pero si me habla, me subo con él con mucho gusto. Con él o con quien sea, yo sin miedo. A mí ahí dame, dame carnita que me gusta”, afirmó Chiong, quien también lanzó su candidatura para pelear contra Adrián Marcelo, otro aspirante que había sido invitado por Nigris pero que declinó la propuesta.
El actor cubano explicó que su motivación radica en la competitividad que mostró durante su paso por el reality, donde destacó en pruebas físicas y de resistencia. “A mí me gustan los retos de cocina, los de competencia. Ya vieron que soy muy competitivo y se me da bien en reto físico”, añadió.
El anuncio de Chiong se produce en medio de rumores sobre una posible cuarta temporada de La Casa de los Famosos México y la eventual creación de una edición All‑Star que reuniría a los participantes más emblemáticos. Aunque el concursante no descarta volver a los realities, por el momento su foco está en Ring Royale, evento que combina lucha libre, artes marciales y espectáculo televisivo.
El público y los seguidores de ambas figuras han inundado las redes sociales con comentarios y memes, mientras que los organizadores del evento aún no han confirmado oficialmente la participación de Chiong. No obstante, la declaración del ex‑habitante ha encendido las expectativas de una posible revancha o duelo épico que podría marcar la segunda edición del torneo.
En otras noticias relacionadas, la chef Zahie Téllez reveló que Poncho de Nigris le habría coqueteado durante la grabación de MasterChef México, y el ex‑participante de La Casa de los Famosos México también envió un mensaje a Facundo, generando más revuelo en la esfera digital.