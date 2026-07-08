Revés a autora de “Todo a la luz”: tribunal falla a favor de Gloria Trevi y descarta censura

...

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México desechó el amparo interpuesto por Karla de la Cuesta y Penguin Random House, determinando que no existió censura previa por parte de Gloria Trevi. Además, la editorial recibió una multa superior a medio millón de pesos por infringir una medida provisional que prohibía la distribución del libro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 05:43 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 08:56 AM.