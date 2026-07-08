Revés a autora de “Todo a la luz”: tribunal falla a favor de Gloria Trevi y descarta censura

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México emitió una sentencia que representa un duro revés para Karla de la Cuesta y la editorial Penguin Random House. El juzgador desechó el amparo que ambas promovieron contra la medida provisional que impedía la distribución del libro “Todo a la luz. El caso que según ella México dejó en la oscuridad”, y concluyó que no hubo censura previa por parte de la cantante Gloria Trevi.
Desde entonces, la editorial y la autora sostuvieron que la cantante buscaba censurar el libro, mientras que Trevi afirmó que su objetivo era defender sus derechos de imagen, sin intención de impedir la libertad de expresión.
Para Karla de la Cuesta, el fallo implica la pérdida de una estrategia jurídica que buscaba detener la distribución del libro y un retroceso en su intento de legitimar su versión de los hechos. La autora ha manifestado que continuará defendiendo su derecho a contar su historia, aunque ahora sin el amparo del tribunal.