Yolanda Andrade sufre fuerte recaída de salud y comparte video desgarrador

Yolanda Andrade volvió a generar preocupación entre sus seguidores el miércoles 8 de julio al publicar un video en su cuenta de Instagram (@yolandaamor) donde, desde la cama, describe una fuerte recaída de salud. En el mensaje, la conductora menciona que el dolor de cabeza se ha intensificado, que ahora experimenta molestias en el ojo que hasta entonces estaba sano, y que siente dolor en las costillas y en todo el cuerpo.
La actriz y presentadora explicó que los síntomas se agravaron en las últimas horas y que, aunque no está pasando por su mejor momento, confía en que la situación mejore pronto. "Mi cabeza está sufriendo", dijo en el video, añadiendo que el malestar ocular es una novedad que le preocupa.
El post generó una ola de mensajes de apoyo de colegas del medio y de miles de internautas que, a través de comentarios y reacciones, le enviaron palabras de aliento y oraciones por su pronta recuperación.
Esta no es la primera crisis de salud que enfrenta Andrade. En los últimos años ha sido diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente el sistema nervioso y la fuerza muscular. Además, ha padecido un aneurisma cerebral y neuralgia del trigémino, lo que la ha llevado a hospitalizaciones de emergencia, incluida una en diciembre de 2025.
Ante la nueva actualización, los seguidores y la comunidad del espectáculo siguen atentos a cualquier novedad y esperan que la conductora reciba la atención médica necesaria para estabilizar su condición.
Para seguir la evolución del caso, se recomienda visitar el perfil oficial de Yolanda Andrade en Instagram y estar pendiente de comunicados de sus representantes y de los medios especializados.