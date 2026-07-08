Yolanda Andrade sufre fuerte recaída de salud y comparte video desgarrador

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La conductora mexicana Yolanda Andrade informó, a través de un video publicado en Instagram, que su dolor físico se ha intensificado, presentando cefalea, molestias oculares y dolor generalizado, en medio de su lucha contra la ELA y otras complicaciones médicas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/07/2026 11:04 AM.
En Espectáculos y editada el 08/07/2026 11:14 AM.