“Nadie se la sabe”: Drake Bell vive incómodo momento en show tras eliminación de México del Mundial

En el marco del Fan Fest Play Passion, organizado en el Hipódromo de las Américas tras la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, el actor y cantante estadounidense Drake Bell vivió un momento bochornoso durante su show.
Bell, conocido por su papel protagónico en la serie Drake y Josh y por su estrecha relación con el público mexicano, invitó a los asistentes a cantar uno de sus temas más populares. La respuesta fue un silencio casi absoluto; poco después, un asistente gritó: "¡Nadie se la sabe!", comentario que se difundió rápidamente en la plataforma X y otras redes sociales.
El video del incidente, que se volvió viral, muestra al artista intentando reactivar la energía del escenario mientras algunos espectadores le lanzan críticas al tecladista que lo acompañaba, diciendo: "Ya anda regañando al tecladista".
Analistas de la industria del entretenimiento señalan que el ambiente de frustración generado por la eliminación de México influyó en la falta de participación del público, convirtiendo el momento en una muestra de cómo el contexto deportivo puede afectar eventos culturales.
El clip ha generado debate en redes, con usuarios que critican la elección del momento por parte de Bell y otros que atribuyen la fría reacción al desánimo colectivo tras la derrota de la Selección.
El Fan Fest Play Passion continuará con otras actividades, mientras que Bell concluyó su presentación sin mayores incidentes, aunque el episodio quedó registrado como uno de los momentos más comentados del evento.