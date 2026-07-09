“Nadie se la sabe”: Drake Bell vive incómodo momento en show tras eliminación de México del Mundial

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Durante su presentación en el Hipódromo de las Américas, el cantante y actor estadounidense Drake Bell solicitó al público cantar uno de sus éxitos y fue recibido con un silencio total, seguido de burlas que se viralizaron en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/07/2026 08:32 AM.
En Espectáculos y editada el 09/07/2026 10:24 AM.