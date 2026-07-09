Poncho de Nigris revela que pagó 200 mil pesos por el Pato Merlín para campaña de pasteleria

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El influencer explicó que entregó 200 mil pesos a la dueña del Pato Merlín para que el ave promocionara su pastelería Postrería 77, describiendo el acuerdo como un “ganar‑ganar” y respondiendo a la polémica generada en redes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/07/2026 08:45 AM.
En Espectáculos y editada el 09/07/2026 09:55 AM.