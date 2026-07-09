Salinas Pliego respalda a los animales tras polémica de Pedro Sola y promete medidas internas

Tras la polémica generada por las declaraciones de Pedro Sola sobre la presencia de perros en espacios públicos, el empresario Ricardo Salinas Pliego se pronunció públicamente a través de su cuenta de Instagram. En el video compartido, Salinas Pliego mostró el momento en que el conductor de Ventaneando reconoce su error y ofreció una disculpa ante la audiencia.
El titular de Grupo Salinas utilizó la publicación para reafirmar la postura de sus compañías respecto al bienestar animal, señalando que “en ninguna de nuestras empresas está permitido promover el maltrato animal o cualquier forma de violencia contra los seres vivos”. Añadió que situaciones como la ocurrida “no volverán a repetirse” en los programas bajo su control.
Salinas Pliego también recordó que siempre ha exigido a sus colaboradores asumir la responsabilidad cuando cometen errores y ofrecer disculpas públicas. En tono irónico dirigió unas palabras a sus detractores políticos, pero mantuvo el foco en la necesidad de respetar a los animales.
Como cierre, el empresario ofreció una disculpa a nombre del Grupo Salinas y anunció que se reforzarán los esfuerzos para apoyar la protección de perros y gatos, incluyendo campañas de concientización y posibles alianzas con organizaciones defensoras de los derechos animales.
La publicación generó una amplia reacción en redes sociales, donde usuarios aplaudieron la postura firme del empresario y otros interpretaron el mensaje como una advertencia interna para el personal de sus medios.