Salinas Pliego respalda a los animales tras polémica de Pedro Sola y promete medidas internas

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El presidente de Grupo Salinas rompió el silencio y, a través de Instagram, aprobó la disculpa del conductor de Ventaneando, reiteró que en sus empresas está prohibido cualquier acto de crueldad contra animales y anunció medidas para reforzar la protección de perros y gatos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/07/2026 01:07 PM.
En Espectáculos y editada el 09/07/2026 01:57 PM.