Ringo Starr recibe doctorado honoris causa a los 86 años y comparte emotivo mensaje

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El legendario baterista de The Beatles recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Liverpool en una ceremonia celebrada en Beverly Hills, justo antes de cumplir 86 años. El evento, titulado “Ringo Starr Peace and Love Birthday Celebration”, incluyó un emotivo discurso en el que el músico recordó sus inicios y animó a los graduados a seguir sus sueños.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/07/2026 08:41 AM.
En Espectáculos y editada el 09/07/2026 10:04 AM.