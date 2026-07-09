Ringo Starr recibe doctorado honoris causa a los 86 años y comparte emotivo mensaje

Beverly Gardens Park, California – 7 de julio de 2026. Ringo Starr, el icónico baterista de The Beatles, fue honrado con un doctorado honoris causa por la Universidad de Liverpool durante la celebración de su cumpleaños número 86. La distinción, entregada por la rectora Wendy Beetlestone, se realizó en el marco del evento “Ringo Starr Peace and Love Birthday Celebration”, que reunió a autoridades académicas y a fanáticos del músico.
Starr agradeció el reconocimiento y destacó el vínculo entre la universidad y la ciudad que vio nacer su carrera. “Quiero agradecer a la Universidad de Liverpool por este título honorífico y por haber venido hasta Los Ángeles para otorgarlo; me siento realmente honrado”, declaró, según informó la BBC.
En su discurso, el artista recordó los obstáculos que enfrentó al decidir dedicarse a la batería a tiempo completo, cuando su familia lo desanimó. “Últimamente he estado reflexionando mucho sobre mi vida y, cuando decidí dedicarme a la batería a tiempo completo, mi familia me desanimó”, comentó, y añadió que, pese a esas opiniones, siguió su pasión, lo que marcó el inicio de su trayectoria musical.
Starr dirigió un mensaje a los recién graduados, invitándolos a perseguir sus metas sin temor: “No tengan miedo de seguir sus sueños o de tomar ese camino correcto y ver a dónde los lleva”. La rectora Beetlestone explicó que el honor se otorga por la contribución de Starr a la proyección internacional de Liverpool y por su legado cultural.
Durante la ceremonia, el baterista también habló de su reciente colaboración con Paul McCartney en la canción “Home to Us”, incluida en el álbum “The Boys of Dungeon Lane”. Por primera vez, ambos artistas cantan juntos, una novedad que Starr describió con humor: “No es que no nos conozcamos”.
El doctorado llega pocos meses después del lanzamiento de “Long Long Road”, el último álbum de estudio de Starr, centrado en la música country, género que el músico ha explorado desde su álbum “Beaucoups of Blues” de 1970.