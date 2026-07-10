A sus 94 años, Alfonso Arau anuncia nueva película y deja claro que no piensa retirarse

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El actor‑director mexicano Alfonso Arau, con 94 años, asegura que nunca dejará el cine y ya está trabajando en su próximo largometraje, una historia de empoderamiento femenino que rodará en Oaxaca a inicios de 2027.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 08:15 AM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 09:02 AM.