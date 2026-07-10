A sus 94 años, Alfonso Arau anuncia nueva película y deja claro que no piensa retirarse

Alfonso Arau, a sus 94 años, sigue activo en la industria cinematográfica y descarta la jubilación. En una entrevista exclusiva para TVNotas, el legendario actor, productor, director y guionista reveló que está preparando una nueva película titulada “Cual pluma al viento”, la cual se filmará en Oaxaca entre enero y febrero del próximo año.
El cineasta explicó que la trama girará en torno a una ciudad donde “las mujeres son quienes mandan”, abordando el tema del empoderamiento femenino y la igualdad de género. “Me parece muy bien. Opino que debe ser igualdad de género, de eso se trata la película”, afirmó Arau.
“Vivo medio año en Los Ángeles y la otra mitad en México. Continúo absolutamente haciendo cine, nunca me voy a retirar”, añadió, a pesar de que su cabello ya es completamente blanco, sus piernas le responden con dificultad y utiliza silla de ruedas para desplazarse.
El proyecto aún está en fase preliminar; no se ha definido el elenco y la producción se encuentra en etapa prematura. Arau también comentó que la película será filmada en Oaxaca, aprovechando la riqueza cultural y paisajística del estado.
El veterano cineasta, miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) desde 1972, asistió recientemente a la ceremonia de develación del billete del Sorteo Mayor, con motivo del 80.º aniversario de la AMACC, donde mostró su apoyo al presidente de la institución, Daniel Hidalgo Valdez, y a colegas como Juan Manuel Bernal y Dolores Heredia.
Su trayectoria incluye obras icónicas como El águila descalza (1971), Como agua para chocolate (1992) y Un paseo por las nubes (1995), que consolidaron su legado en el cine mexicano e internacional.
En una nota más ligera, Arau expresó su afición por el fútbol y elogió al delantero de la Selección Nacional, Raúl Jiménez, como uno de sus “gallos”.
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