La canción viral de Haaland que conquista redes rumbo al Mundial 2026 con ritmo de “Moskau”

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La adaptación del tema “Moskau” de Dschinghis Khan, convertida en himno viral de Erling Haaland, destaca su trayectoria, su vínculo familiar y su paso por el Manchester City, convirtiéndose en un símbolo del Mundial 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 02:55 PM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 03:19 PM.