Erling Haaland se perfila como una de las figuras más mediáticas del Mundial de Fútbol 2026. Además de su rendimiento como delantero de la selección noruega y del Manchester City, el futbolista ha generado un fenómeno en redes sociales: una canción adaptada al ritmo de “Moskau” de Dschinghis Khan, lanzada originalmente en 1979.
Erling Haaland, el rey del gol,con su padre Alf‑Inge, la sangre del balón.Desde Noruega al City, azul como el cielo,rompiendo defensas, la Champions es su anhelo.Roy Keane intentó, pero el legado quedó,¡Haaland es la furia que el mundo aplaudió!
Incluso su perro, que aparece en varios clips, ha sido comparado con el propio Haaland, reforzando la idea de que “toda mascota se parece a su amo”.
La canción de Erling Haaland se ha consolidado como un sello distintivo del Mundial 2026, reflejando cómo la cultura popular y el deporte se entrelazan en la era digital. Más allá del gol, la melodía y su letra representan la narrativa de un joven de 25 años que lleva la tradición futbolística familiar y la ambición de conquistar Europa en cada verso.