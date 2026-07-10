Se viraliza incómodo momento entre Canelo y Harry Kane tras la eliminación de México

El cruce entre Saúl "Canelo" Álvarez y Harry Kane antes del encuentro México vs Inglaterra, octavos de final del Mundial 2026, se convirtió en uno de los momentos más comentados del torneo. Un video difundido en redes muestra al boxeador esperando al lateral de la salida de vestuarios, extendiendo la mano al capitán inglés. La seguridad impidió el contacto, pero Canelo logró sujetarle el brazo y Kane, tras sentir el jalón, respondió con un breve saludo.
El incidente se volvió viral rápidamente, alimentado por la eliminación de México (3‑2) frente a Inglaterra. Comentarios en Twitter, TikTok y Facebook oscilaron entre la burla y la crítica: "Y el Harry de ‘¿y este quién es?’", "Canelo, por él perdimos" o "Kane ni siquiera peló al Canelo". Otros usuarios defendieron al pugilista, señalando su intención de apoyar al Tri y su papel como invitado del medio tiempo, donde presentó a Maná.
Harry Kane, por su parte, destacó el partido como uno de sus recuerdos favoritos en la selección, resaltando la atmósfera del Estadio Ciudad de México y el esfuerzo colectivo que le permitió a Inglaterra avanzar a cuartos de final, donde se medirá contra Noruega.
El video, aunque fuera del terreno de juego, se convirtió en una imagen simbólica del choque cultural entre el deporte rey mexicano y el fútbol internacional, y evidencia cómo los gestos fuera de la cancha pueden influir en la percepción pública durante un Mundial.