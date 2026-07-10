Se viraliza incómodo momento entre Canelo y Harry Kane tras la eliminación de México

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Un video del pugilista mexicano intentando saludar a Harry Kane antes del partido México‑Inglaterra se viralizó, generando críticas y memes en redes sociales tras la eliminación de México en octavos de final.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 08:14 AM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 08:32 AM.