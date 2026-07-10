Ernesto Zepeda recibe más de un millón de pesos tras ganar demanda civil contra Livia Brito

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El fotógrafo confirma haber cobrado el cheque de más de un millón de pesos que la actriz le debía, poniendo fin a una disputa legal de seis años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 03:33 PM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 03:40 PM.