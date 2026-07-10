Ernesto Zepeda recibe más de un millón de pesos tras ganar demanda civil contra Livia Brito

El fotógrafo Ernesto Zepeda anunció que ha recibido el pago correspondiente al proceso civil que sostuvo contra la actriz Livia Brito, tras la sentencia firme dictada la semana pasada. El monto, que supera el millón de pesos, le fue entregado mediante un cheque que, según declaró, "está chillando ya".
Zepeda expresó que la resolución le brinda una sensación de justicia y tranquilidad, y agradeció el apoyo de su familia, amigos y equipo legal durante los seis años de litigio. El dinero, señaló, será destinado a cubrir los gastos acumulados por honorarios de abogados, peritajes y otros costos derivados del juicio, así como a atender el desgaste físico y moral que le ocasionó el proceso.
La sentencia civil se había emitido en marzo de 2023, pero la parte contraria interpusó diversos recursos que retrasaron su cumplimiento. Con la firmeza de la resolución, el cheque fue entregado íntegro y Zepeda consultará a su contador para determinar el tratamiento fiscal correspondiente.
Aunque el proceso civil concluyó, el periodista informó que permanece abierto el proceso penal por presunta falsedad de declaraciones, el cual quedó suspendido tras la interposición de un amparo por parte de la contraparte. El juicio penal continuará una vez que el recurso sea resuelto.