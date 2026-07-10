¿Qué pasó entre Gala Montes y su hermana? Revelan versiones opuestas del conflicto

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La actriz Gala Montes confirmó su distanciamiento de su hermana Beba en una transmisión en vivo, mientras la periodista Ana María Alvarado, de Grupo Milenio, presentó una versión distinta basada en fuentes cercanas. Hasta el momento, ninguna de las partes ha corroborado de forma independiente los motivos del conflicto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 08:16 AM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 09:00 AM.