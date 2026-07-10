¿Qué pasó entre Gala Montes y su hermana? Revelan versiones opuestas del conflicto

En una transmisión en vivo, la actriz y cantante Gala Montes reveló que mantiene una relación distante con su hermana Beba y que tampoco ha logrado comunicarse con su sobrina. Montes explicó que decidió abordar el tema por la preocupación que le genera la situación familiar y rechazó críticas que la acusaban de generar conflictos durante los viajes que realizó con su familia.
Durante la entrevista, la artista también comentó que pocas personas le han brindado detalles significativos, mencionando a su ex‑mánager y expareja, a quien solo le entregó una bolsa como regalo durante el tiempo que trabajaron juntos.
Las declaraciones de Montes fueron contrapuestas en el programa "El Precio de la Fama", donde la periodista Ana María Alvarado, de Grupo Milenio, citó a una fuente cercana al entorno de la actriz. Según esa fuente, el distanciamiento no se debe únicamente a la voluntad de Gala, sino a comportamientos recientes que habrían generado diferencias dentro del círculo familiar.
Alvarado señaló que, aunque el cariño entre Gala y Beba persiste, la relación permanece distante por presuntas tensiones que, según la fuente, se evidenciaron en viajes y en la convivencia diaria. La periodista también compartió un mensaje de redes sociales que sugiere que ambas estuvieron muy unidas en un viaje a Japón, lo que contradice la versión de la actriz.
Hasta la fecha, Gala Montes no ha respondido a las afirmaciones de Alvarado, y ninguna de las partes ha presentado pruebas independientes que confirmen sus versiones. La falta de corroboración deja abierta la discusión sobre las causas del distanciamiento entre las hermanas.