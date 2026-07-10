Heidi Klum revela el secreto de su matrimonio con Tom Kaulitz: ejercicio sin máquinas

Heidi Klum, la icónica modelo y jueza de Project Runway, declaró en una entrevista exclusiva con Us Weekly que la intimidad física —a la que describió como “ejercicio sin máquinas”— constituye el motor de su matrimonio con el guitarrista Tom Kaulitz, de la banda Tokio Hotel.
“Definitivamente hacemos ejercicio mucho. El tipo de ejercicio sin máquinas”, afirmó la de 53 años, añadiendo que la unión trasciende lo corporal: “Las almas se conectan, no solo el cuerpo y la carne. Los corazones y las almas se conectan de una manera diferente cuando hacen ejercicio juntos”.
La diferencia de 17 años entre ambos no representa un obstáculo, según Klum. “Hay una comprensión diferente cuando estás con alguien de Alemania que tiene las mismas raíces. También compartimos muchos valores morales, y eso es muy importante”.
La pareja se conoció en el emblemático hotel Château Marmont de Los Ángeles, donde Kaulitz compuso una canción titulada “Château” que narra su encuentro. Se casaron en 2019 y, siete años después, siguen consolidando su vínculo con rutinas simples: caminatas por los senderos de la ciudad, paseos con sus dos perros y apoyo mutuo en sus respectivas carreras.
Klum también reveló que acompañará a Kaulitz en su gira de noviembre con Tokio Hotel, describiéndose como “la fan en primera fila”. Además, comentó su reciente visita a Barcelona con Elle MacPherson y la importancia de ver a su cónyuge ejercer su pasión.
En otro plano, la modelo habló de su serie documental “On & Off the Catwalk by Heidi Klum”, emitida en ProSieben y Joyn, donde abrió las puertas de su hogar a los seguidores y mostró el desarrollo profesional de sus hijos Leni (21) y Henry Samuel (20) en la moda.
Con una vida pública exigente, Klum asegura que la clave para mantener la relación es la presencia constante y el respeto por los proyectos del otro, una fórmula que, según ella, sigue funcionando “como un ejercicio sin máquinas”.