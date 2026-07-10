Heidi Klum revela el secreto de su matrimonio con Tom Kaulitz: ejercicio sin máquinas

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La modelo y presentadora alemana, de 53 años, confesó a Us Weekly que la intimidad física es uno de los pilares de su matrimonio con el guitarrista de Tokio Hotel, de 36 años, y explicó cómo la conexión emocional y la rutina cotidiana fortalecen su relación a pesar de los 17 años de diferencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 11:39 AM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 02:18 PM.