Horacio Villalobos y René Franco aclaran si fueron novios tras resurgir viejo rumor

Un rumor viejo vuelve a encender las redes: una supuesta confesión de un “Doctor del Villar” alimentó la creencia de que Horacio Villalobos y René Franco fueron novios y que incluso se besaban a escondidas. La información, difundida por la cuenta “Carlos Alberto comunicador oficial”, fue rápidamente cuestionada por ambos protagonistas.
René Franco rompe el silencio: en su canal de YouTube, René explicó que el chisme surgió a raíz de un acosador que, años atrás, empezó a difundir la idea de una relación entre él y Horacio. Admitió que, al observar su cercanía profesional –trabajaron juntos en “Trapitos al Sol”, asistían a eventos y se veían a diario–, era comprensible que el público llegara a conclusiones apresuradas.
Horacio Villalobos responde sin rodeos: invitado al mismo programa, Horacio fue tajante al afirmar que nunca existió nada más que amistad. Señaló que la fuente original del rumor carece de credibilidad y reiteró que su vínculo con René siempre fue platónico.
Detalles de la conversación: durante la entrevista, René recordó que, en su momento, desconocía la orientación sexual de Horacio, quien se presentaba públicamente como asexual. Horacio, por su parte, aclaró que el comentario que desató la polémica no provino de Juan José Origel, como él creía, sino de una parodia de Daniel Bisogno y Alan Tacher en “Tempranito”.
Contexto mediático: la controversia coincidió con la campaña publicitaria “Un corazón normal” en Monterrey, que mostraba a dos hombres a punto de besarse y generó debate sobre la representación LGBT en la publicidad. Horacio aprovechó la ocasión para manifestar su apoyo a la diversidad, describiéndose a sí mismo como “medio activista”.
Conclusión: ambos confirmaron que nunca hubo una relación de pareja; la estrecha amistad y la convivencia profesional fueron malinterpretadas por la audiencia. El rumor, aunque persistente, se reduce a una especulación sin fundamento.