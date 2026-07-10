Horacio Villalobos y René Franco aclaran si fueron novios tras resurgir viejo rumor

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Tras la reactivación de un rumor que los acusaba de haber mantenido una relación amorosa secreta, Horacio Villalobos y René Franco se sentaron frente a cámara y aclararon que nunca existió romance, solo una estrecha amistad profesional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 08:15 AM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 08:45 AM.