Piden sanciones contra Pedro Sola y Ventaneando tras polémicos comentarios sobre perros

...

Tras las declaraciones de Pedro Sola en Ventaneando, una petición en Change.org demanda medidas contra el conductor y TV Azteca, acumulando más de mil firmas y pidiendo políticas de cero tolerancia al maltrato animal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 08:28 AM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 09:54 AM.