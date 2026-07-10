Piden sanciones contra Pedro Sola y Ventaneando tras polémicos comentarios sobre perros

Una petición ciudadana alojada en Change.org, que ya supera las mil firmas, solicita sanciones contra el conductor Pedro Sola y al programa Ventaneando de TV Azteca, a raíz de sus declaraciones en las que manifestó que le gustaría "aventar un trozo de carne envenenada" a los perros y "darles un balazo" a sus dueños.
Durante la emisión del programa, Sola expresó su rechazo a la presencia de mascotas en lugares públicos, comentarios que fueron calificados como macabros y violentos por usuarios de redes sociales y figuras públicas. La reacción no se limitó a la condena; también se exigió que la cadena implemente medidas preventivas para evitar futuros incidentes.
Posteriormente, Sola ofreció una disculpa en el mismo programa, alegando falta de empatía y atribuyéndola a su edad y contexto generacional. Sin embargo, la co‑presentadora Pati Chapoy no emitió disculpas y minimizó la polémica, lo que intensificó la percepción de insuficiencia en la respuesta de los conductores.
La petición detalla las siguientes exigencias: