Laura Zapata va contra Kunno: anuncia demanda y exige disculpa pública

La actriz mexicana Laura Zapata confirmó que presentará una demanda civil contra el influencer Kunno por daño moral, daños punitivos y exigirá una disculpa pública. La medida surge después de que Kunno, participante del reality La Casa de los Famosos, la tildara de “Señorita Autosecuestros” al referirse al secuestro que vivió en 2002 junto a su hermana Ernestina Sodi.
El abogado de Zapata indicó que la demanda se fundamentará en el daño moral sufrido, los daños punitivos y la exigencia de una disculpa pública, con la intención de que el caso sirva de precedente para limitar el uso irresponsable de la libertad de expresión en medios de entretenimiento.
Laura estuvo privada de libertad durante 35 días y Ernestina 45, viviendo bajo constantes amenazas y condiciones precarias. El caso generó una amplia cobertura mediática y dejó secuelas emocionales profundas en ambas hermanas.