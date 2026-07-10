Laura Zapata va contra Kunno: anuncia demanda y exige disculpa pública

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La actriz Laura Zapata anunció que iniciará acciones legales contra el influencer Kunno tras ser calificada como “Señorita Autosecuestros” en el reality “La Casa de los Famosos”. La demanda incluirá daño moral, daños punitivos y una disculpa pública, y busca sentar un precedente contra los comentarios ofensivos en programas de televisión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 08:14 AM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 08:37 AM.