Margaret Qualley niega rumores de infidelidad tras su separación de Jack Antonoff

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La actriz y su equipo desmintieron los rumores de falta de confianza y traición tras anunciar su separación después de casi tres años de matrimonio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 03:34 PM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 03:49 PM.