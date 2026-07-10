Margaret Qualley niega rumores de infidelidad tras su separación de Jack Antonoff

En un comunicado difundido el viernes 10 de julio, el equipo de Margaret Qualley respondió a las especulaciones que surgieron tras conocerse su separación de Jack Antonoff, productor musical ganador del Grammy. La actriz negó rotundamente las versiones que apuntaban a problemas de confianza o una supuesta infidelidad como causa del distanciamiento.
La declaración llegó dos días después de que People confirmara en exclusiva que la pareja había puesto fin a su relación. En ese momento, fuentes cercanas aseguraron que ambos estaban “tratando de resolver las cosas” y que todavía se “aman profundamente”, describiendo el proceso como “amable y unido”. Sin embargo, horas más tarde, Us Weekly publicó el testimonio de una fuente anónima que alegaba que la ruptura había sido iniciada por Qualley y que la falta de confianza, las agendas apretadas y la distancia habían desgastado la relación.
Frente a esas versiones, el portavoz de la actriz emitió un comunicado dirigido a People y otros medios estadounidenses, en el que se lee: “Las narrativas que circulan en la prensa sobre Margaret y Jack son categóricamente falsas. No hay problemas de confianza. No hubo infidelidad ni nada fuera del respeto y la colaboración en esta relación”. Además, se solicitó a la prensa respetar la privacidad de la pareja.
Hasta la fecha, el representante de Antonoff no ha emitido declaraciones públicas. Qualley y Antonoff iniciaron su romance en 2021, oficializaron su relación en los AFI Awards de 2022, se comprometieron ese mismo año y contrajeron matrimonio en agosto de 2023 en Nueva Jersey, con la asistencia de celebridades como Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz y Lana Del Rey.
La unión también dejó huella en la música: Antonoff se inspiró en la boda para escribir “Dirty Wedding Dress” (Bleachers) y colaboró con Lana Del Rey en la canción “Margaret”, que narra los inicios de la pareja. A principios de este año, Qualley habló brevemente sobre su matrimonio en una entrevista con Vanity Fair, declarando que siempre había buscado “a su persona” y la había encontrado en Jack.
Actualmente, la actriz se encuentra en la preproducción de la película de terror Possession, mientras que Antonoff continúa con la gira “Forever Tour” de Bleachers, programada hasta octubre.