Maribel Guardia rompe el silencio sobre el nuevo novio de Imelda Tuñón

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Maribel Guardia, tras ser interrogada por la prensa, manifestó que no conoce al nuevo novio de su exnuera Imelda Tuñón, Jorge Baruch, pero espera que la joven haya tomado una decisión acertada, recordando la protección que su fallecido hijo Julián Figueroa brinda a la familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/07/2026 01:30 PM.
En Espectáculos y editada el 10/07/2026 02:03 PM.