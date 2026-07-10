Maribel Guardia rompe el silencio sobre el nuevo novio de Imelda Tuñón

En una entrevista concedida a los medios, la cantante y actriz mexicana Maribel Guardia respondió a las preguntas sobre la reciente relación sentimental de Imelda Tuñón con el abogado y músico Jorge Baruch. La actriz, quien mantiene una relación tensa con su exnuera desde el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa hace casi tres años, declaró que no conoce personalmente a Baruch, pero que le han comentado que es una “buena persona”.
Guardia añadió que espera que Imelda “haya elegido bien” y le deseó “buenos deseos en esta nueva etapa”. Asimismo, recordó que Julián, a quien la familia considera protector, “estará velando por el pequeño y por Imelda, tal como él hubiera querido”.
Jorge Baruch, de 32 años, es licenciado en Derecho Fiscal y Corporativo y ha incursionado en la música como integrante del grupo Aarón y su Grupo Ilusión, presentándose en escenarios como el Lunario del Auditorio Nacional. Su relación con Imelda se confirmó públicamente cuando la joven, durante un evento, afirmó: “Ustedes ya lo conocían, se llama Jorge. Llevamos juntos más de medio año”.
El tema de la seguridad de Imelda también surgió durante la entrevista. La joven ha denunciado amenazas constantes que le provocan ansiedad y ha sido vista en una obra pública bajo los efectos del alcohol, lo que ha generado preocupación entre sus allegados. Guardia no desestimó la situación, pero reiteró que el entorno familiar sigue siendo “más seguro” gracias a la presencia espiritual de Julián.
Esta declaración de Maribel Guardia se produce en medio de la cobertura mediática que ha generado el romance de Imelda, alimentada por programas como Ventaneando y las redes sociales, donde los seguidores de ambas partes siguen de cerca cada movimiento.